Dopo la commissione che ha approvato il nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile per la città di Faenza con i soli voti favorevoli dei gruppi di maggioranza, la Lega ha diffuso una nota stampa con la quale critica fortemente il Partito Democratico: “Nuovi parcheggi e maggiore fruibilità degli stessi. Il PD ha presentato una mozione iniziando con una premessa ‘realizzare uno o più parcheggi di ampia capienza a ridosso dal centro’ che prende spunto da un Piano Integrato della Regione di quattro anni fa.

Per migliorare la qualità dell’aria, per salvaguardare le attività commerciali del centro storico, per vivacizzare la socialità, la Lega aveva lanciato questa proposta 4 anni fa. Lascia sconcertati che il PD faentino sia uscito dal letargo dopo così tanto tempo”.

“Supportare le attività del centro e promuovere il Consorzio ‘Faenza C’entro’ sono un’ovvietà unica – scrive Gabriele Padovani, capogruppo del Carroccio in consiglio comunale – il PUMS (Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile) deve prevedere nuovi parcheggi e una maggiore fruibilità degli stessi, deve coinvolgere la città in una nuova sostenibilità ambientale per poter dare nuova energia positiva a Faenza”.

”La Lega è perplessa di questo atteggiamento e auspica che la Giunta prenda una linea di buon senso per lo sviluppo di Faenza. Sono temi che trattiamo da anni e non sono mai state prese in considerazione le nostre proposte – aggiunge il consigliere comunale Alvise Albonetti – infatti, avevamo richiesto che certi argomenti e programmazioni, fossero inseriti direttamente nel documenti PUMS in modo che fossero ben chiari gli indirizzi per lo sviluppo con una visione più ampia di ciò che vorremmo del centro storico da qui al 2030, purtroppo come spesso accade, non siamo stati ascoltati. Di rimessa il PD, con i loro consiglieri comunali, se ne esce solo ora con una mozione che non fa nient’altro che ammettere le ripercussioni negative che il documento PUMS avrà sulla nostra città. Come è possibile che ora lancino proposte sperando di accreditarsi i meriti di un lavoro di altri? Un pizzico di umiltà e di rispetto credo che lo meritiamo” .