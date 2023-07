“Qualcosa si muove a Roma per i trasporti lungo la dorsale adriatica: dopo i potenziamenti annunciati l’autunno scorso, si sta facendo sempre più concreta l’ipotesi di una linea Alta Velocità dedicata anche nella porzione orientale della penisola. Una notizia che, come socialisti ravennati, non possiamo che accogliere positivamente, visto che ormai da anni chiediamo l’estensione della rete AV anche in Romagna – in questo senso nel 2020 abbiamo presentato, insieme alle altre Federazioni provinciali romagnole, una proposta dettagliata – visto che questa infrastruttura permetterebbe un ulteriore avvicinamento fra sud e nord del Paese, con grandi vantaggi anche per il nostro territorio, ovviamente se realizzata con criterio.

Per l’inizio del 2024 verremo a conoscenza del contenuto degli studi di fattibilità di RFI, ma per noi rimane ancora valida la nostra proposta di una linea AV, con quindi tutte le caratteristiche necessarie per questo utilizzo, che attraversi la campagna romagnola da Bologna a Rimini, senza la costruzione di stazioni intermedie isolate dai centri urbani, ma con un raccordo a livello di Faenza, permettendo a qualche convoglio di fermare anche in questa città, rendendola così, grazie anche alla sua posizione strategica e ai suoi collegamenti già esistenti, il perfetto centro di interscambio di trasporti per la provincia di Ravenna, i circondari forlivese e imolese e i territori confinanti della Toscana”.