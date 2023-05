“L’ondata di maltempo che si è abbattuta sull’Emilia Romagna sta creando innumerevoli disagi a migliaia di persone, soprattutto nel ravvenate e nell’area metropolitana di Bologna. A loro va tutta la mia vicinanza e quella del M5s, con particolare riferimento alla famiglia dell’uomo travolto dalla furia dell’acqua.

Chiediamo un immediato intervento da parte del governo: è necessario dichiarare subito lo stato di calamità naturale e avviare la macchina degli aiuti ai cittadini più colpiti. Certi accadimenti ci ricordano tristemente come sia troppo “molle” lo sforzo della politica sul fronte del contrasto ai cambiamenti climatici.

In questi anni, ogni volta che il M5s ha spinto per mettere i temi della transizione ecologica in cima all’agenda politica si è trovato spesso solo o ostacolato: l’Emilia Romagna da diversi anni registra fenomeni incontrollabili come quelli delle ultime ore, e ogni volta ci si meraviglia. L’auspicio è che certe drammatiche vicende spingano tutti a una serie riflessione”. Così in una nota il senatore M5s Marco Croatti.