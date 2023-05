Un grande pino è crollato in mezzo alla strada in Via Renato Serra a Ravenna, distruggendo completamente un’autovettura parcheggiata e inoltre ha colpito un furgoncino parcheggiato sul lato opposto della strada.

Diverse situazioni simili si segnalano in tutto il territorio, che hanno recato diversi danni, principalmente in automobili.

Fortunatamente non si segnalano persone coinvolte o ferite in questi incidenti.