“Tutta la nostra solidarietà e vicinanza ai familiari delle vittime dei cittadini, alle popolazioni e a tutti gli amministratori dell’Emilia Romagna e del ravennate, colpiti da questa violenta e preoccupante ondata di maltempo”. Lo affermano in una nota le deputate e i deputati dem eletti in Emilia Romagna, Ouidad Bakkalì, Paola De Micheli, Andrea Gnassi, Stefano Vaccari, Virginio Merola, Ilenia Malavasi, Andrea Rossi e Andrea De Maria.

“Una vera e propria tragedia – proseguono gli esponenti Pd – che vede 5mila cittadini a rischio evacuazione, l’evacuazione di scuole, i treni fermi in diverse zone e il rischio imminente di ulteriori esondazioni oltre a quelle già verificatesi”.

Accogliamo positivamente – concludono – la telefonata della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha espresso vicinanza al presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini e alle comunità colpite. La gravità della situazione, che ha messo in ginocchio interi comuni, è sotto gli occhi di tutti. Auspichiamo la massima collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e il governo per attivare al più presto e rendere disponibili sin da ora tutti gli aiuti necessari per non lasciare soli cittadini e imprese sia per quanto riguarda i soccorsi e sia per quanto riguarda i ristori per i danni subiti”.