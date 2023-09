Lavoro. Al Pala de André Elly Schlein rilancia le proposte del Partito Democratico

Il segretario del Partito Democratico Elly Schlein di nuovo a Ravenna, alla festa nazionale al Pala de André, per parlare di lavoro, contratti e salario minimo in un incontro dal titolo “Il lavoro prima di tutto”, al quale hanno partecipato anche Andrea Orlando e Yolanda Diaz, uno dei tre vicepresidenti del Governo di Spagna e ministra del lavoro. Presente in sala anche il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Schlein ha ricordato la raccolta firme del centrosinistra per il salario minimo e ha rilanciato le proposte del Pd per il lavoro.