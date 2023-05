la situazione di grande emergenza creata dal maltempo nelle province di Ravenna e Forlì-Cesena ha generato notevoli problematiche anche al transito dei bus di Start Romagna nelle zone coinvolte, con deviazioni di percorso o corse annullate.

È stata predisposta una pagina sul sito aziendale per aggiornare i clienti sulla situazione in evoluzione, al link https://www.startromagna.it/infobus/emergenza-maltempo-faenza-e-ravennate/

La pagina sarà aggiornata tempestivamente sulla base delle condizioni che si stanno creando.

“Informiamo che, a seguito del forte maltempo che ha causato allagamenti a Faenza e nel ravennate, non possiamo garantire tutti i servizi come da programmazione.

Le linee in transito possono subire ritardi e modifiche ai percorsi secondo le condizioni stradali. Verificare eventuali corse non effettuate alla pagina corse non garantite.” – cosi in una nota Start Romagna.