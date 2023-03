Sabato 15 aprile, alla Sala “Nullo Baldini” della Provincia, un incontro pubblico per riflettere insieme sul rapporto fra la salute umana, la salvaguardia del nostro territorio, il benessere degli animali che lo abitano

Si chiama “One Earth, One Health. Salute globale ed equilibrio Uomo – Animale – Ambiente” il convegno organizzato dall’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Ravenna e dall’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Ravenna per promuovere la conoscenza e la diffusione di un modello sanitario basato sull’integrazione di discipline diverse e sulla consapevolezza che la salute di esseri umani, animali, piante ed ecosistemi è strettamente interconnessa.

Quello “One Health” è un approccio integrato e unificante, fondato sulla collaborazione inter-professionale e multidisciplinare tra settori diversi, che mira a bilanciare e ottimizzare in modo sostenibile la salute di persone e animali con la salvaguardia dell’ambiente.

Il convegno è ispirato e precede la Giornata Mondiale della Terra, che sarà celebrata la settimana successiva, il 22 aprile, e vuole offrire a medici, veterinari, ambientalisti, economisti, sociologi, amministratori pubblici un punto di vista “locale” su una strategia “globale” di tutela della salute, che l’Organizzazione Mondiale della Sanità recentemente ha voluto sancire con la pubblicazione del “One Health Joint Plan of Action (Ohjpa)”.

A parlarne a Ravenna, sabato 15 aprile 2023 dalle ore 9.30, alla Sala “Nullo Baldini” in via Guaccimanni 10, saranno i rappresentanti delle Istituzioni pubbliche demandate alla tutela della salute umana e animale, alla salvaguardia del territorio, al controllo delle risorse agricole e forestali. Fra i relatori, Francesco Lanza, Direttore dell’Unità Operativa di Ematologia AUSL Romagna; Raffaella Angelini, Direttore del Dipartimento di Sanità pubblica AUSL Romagna; Daniela Ballardini, Direttore APA Est – ARPAE Agenzia Regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia Area Est; Anna Mazzini, Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale.

All’incontro hanno assicurato la loro presenza il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Ravenna Gianandrea Baroncini, il Direttore Sanitario AUSL Romagna Francesca Bravi, la Coordinatrice del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna per la sede di Ravenna Mirella Falconi.

Ad introdurre i temi del convegno, Stefano Falcinelli, Presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Ravenna e Alessandra Valeriani, Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Ravenna, presente anche come relatrice.

La partecipazione al convegno è aperta a tutta la cittadinanza.