“Finalmente anche in provincia di Ravenna sarà possibile effettuare la pesca sportiva dalla spiaggia durante la stagione estiva.

Importante successo ottenuto da un gruppo di pescatori appassionati di surf casting che insieme alla FIPSAS Ravenna e alle Autorità locali hanno ottenuto questo risultato eccezionale.

Non è stato semplice. Il complicato percorso inizia nel lontano 2009, quando alcuni appassionati pescatori hanno cominciato a popolare le spiagge dei litorali Ravennati per svolgere la disciplina del surf casting. Man mano che il loro numero aumentava aumentavano le necessità di spazi e modalità di esercirla, cominciavano anche le prime richieste in questo senso rivolte alle Autorità locali. Innanzitutto, in Provincia allora deputata al tema, per ottenere la possibilità di svolgere queste attività sportive in modo regolamentato, seguendo logiche che tutelassero i pescatori e gli altri fruitori delle spiagge.

L’obiettivo fu raggiunto, e dal 2012 al 2017; gli enti preposti rilasciarono i permessi per praticare la pesca da settembre a maggio, specificando orari e luoghi; fu per tutti condiviso da subito l’esclusione della pratica nei mesi di giugno, luglio e agosto per il grande afflusso turistico e quindi non disturbare la principale attività economica turistica del territorio. In quegli anni eventi e manifestazioni portarono le spiagge di Ravenna anche per questa disciplina sportiva alle ribalte nazionali, legando questa passione alle meraviglie culinarie e alle opportunità territoriali.

Purtroppo, dal 2018 ottenere i permessi diventò più complesso. Così, anche la possibilità di praticare la pesca sportiva dilettantistica dalla spiaggia subì uno stop, con grande delusione per i tanti appassionati.

Da quel momento in poi furono aperti diversi tavoli di confronto per cercare di giungere ad una conclusione che rendesse soddisfatte tutte le parti in causa, ma i risultati non furono positivi. Il confronto con le diverse Autorità locali, la Fipsas e naturalmente i più acerrimi sostenitori di questo progetto, cioè gli appartenenti all’ASD Surf Casting Romagna, fino a poche settimane fa non sembrava possibile raggiungere una decisione, la più condivisa possibile e soddisfacente.

Quando ormai le speranze sembravano svanite, viene raggiuntol’accordo tanto agognato e con questo, la possibilità di svolgere competizioni e selezioni locali per i campionati regionali e nazionali di specialità, dal 15 settembre al 20 maggio,con l’indicazione di quattro spiagge dove poter praticare la pesca sportiva (dilettantistica) tutto l’anno, compresi i mesi estivi.

Di questo importante e non scontato risultato, vogliamo ringraziare Costantini Giacomo, assessore allo sport del Comune di Ravenna, la Regione Emilia-Romagna, Corsini Andrea, assessore regionale e gli uffici competenti dell’Area sviluppo economico, turismo, sport del Comune di Ravenna.”