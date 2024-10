Presentati i candidati del Partito Democratico al consiglio regionale

Il Partito Democratico presenta i candidati al consiglio regionale in vista delle prossime elezioni in Emilia-Romagna del 17 e del 18 novembre. Sono Massimo Cameliani, già assessore a Ravenna e presidente del consiglio comunale bizantino; Petia Di Lorenzo, coordinatrice infermieristica e vicepresidente della Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche di Ravenna; Niccolò Bosi, presidente del consiglio comunale di Faenza e già capogruppo del Pd manfredo; Eleonora Proni, sindaca di Bagnacavallo nelle ultime due legislature e in passato assessore provinciale.