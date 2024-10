Ha suscitato grande interesse l’intervento di Marco Magnani, tra i massimi esperti a livello nazionale di macroeconomia e geopolitica, docente presso prestigiose università italiane e internazionali e con oltre 20 anni di esperienza in Investment Banking presso grandi società di investimento e gruppi bancari, che si è tenuto giovedì 10 ottobre al Mercato Coperto di Ravenna. Oltre 130 i partecipanti, tra imprenditori e studenti universitari, accorsi da tutta la Romagna per comprendere, attraverso le parole di Magnani, come approcciarsi ai cambiamenti dirompenti dell’epoca in cui viviamo.

“In un mondo che cambia rapidamente e frequentemente, la qualità più importante è saper anticipare e gestire il cambiamento. Saperlo fare è un grande vantaggio competitivo” ha esordito Magnani. La trattazione ha poi affrontato temi importanti, analizzando come cambiamenti apparentemente lontani da noi abbiano una grande influenza sulla nostra società: la conflittualità nel mondo in forte aumento, la crisi della globalizzazione, il crescente vuoto geopolitico, l’aumento di democrazie illiberali e molto altro. Oggi l’economia mondiale è spesso influenzata da fenomeni di natura non economica dall’impatto molto significativo: si pensi, ad esempio, alla pandemia o alla crisi climatica. Il nuovo mondo frammentato vede una forte regionalizzazione, una crescente preminenza della politica sull’economia e un aumento della volatilità delle relazioni internazionali, e questi trend porteranno a una maggiore complessità delle relazioni e dell’incertezza e a nuovi equilibri internazionali. Ci si è interrogati, infine, sul futuro della globalizzazione e sui possibili scenari economici futuri.

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori, in particolare Omar Montanari, Presidente CNA Industria Ravenna e Monia Morandi, Responsabile di CNA Industria Ravenna, la quale ha voluto sottolineare gli obiettivi ambiziosi di questo progetto: “Inside The Future è organizzato in sinergia dalle sedi provinciali di CNA Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, una scelta in forte coerenza con la volontà di condividere percorsi di valore oltre i classici confini territoriali e offrire alle oltre 1700 imprese rappresentate dalla nostra Associazione in Romagna, occasioni di approfondimento e confronto sui grandi temi che stanno ridefinendo il futuro d’impresa. Stasera abbiamo avuto il piacere di incontrare Marco Magnani che ha voluto sottolineare, tra i tanti temi affrontati, il forte grado di interdipendenza tra i Paesi e la necessità di cooperare per costruire uno sviluppo intelligente e sostenibile, guidato da scelte consapevoli e lungimiranti. La direzione dev’essere questa, anche per la nostra Associazione”.

Al termine dell’incontro si è tenuto un aperitivo di networking, un’occasione di convivialità e confronto tra i partecipanti che hanno avuto modo di approfondire i temi trattati e scambiarsi impressioni ed esperienze.

L’evento è stato realizzato grazie al contributo di: Antaridi (Predappio, FC), Bondoli & Campese (Ravenna, RA), Eurotecno (Faenza, RA), F.lli Pollini (Conselice, RA), Italsab (Faenza, RA), MMB (Faenza, RA), Nanni Ottavio (Savignano sul Rubicone, FC), Neat Seals (Ravenna, RA), Nuova Comega (Cesena, FC), R.F. Resina Forlivese (Forlì, FC), Rob-car (Lugo, RA), Smart Domotics (Faenza, RA), T-Consulting (Forlì, FC).

Il prossimo appuntamento di “Inside the future” si terrà martedì 10 dicembre 2024 al Cinema Fulgor di Rimini e tratterà il tema dell’Intelligenza Artificiale con Pasquale Viscanti e Giacinto Fiore.