Presentata la petizione per la pista ciclabile Classe-Ponte Nuovo: i residenti dovranno aspettare

I cittadini di Classe dovranno pazientare per vedere completata la pista ciclabile che dalla frazione arriva a Ponte Nuovo passando per via Romea Vecchia e via Marabina. Il completamento della pista è infatti inserito nel piano della ciclabilità, passaggio fondamentale affinché i lavori siano inseriti nel piano degli investimenti del Comune, ma la priorità per il Comune di Ravenna è pista ciclabile Classe-Fosso Ghiaia che dovrebbe vedere la luce nel 2022.

La discussione della pista ciclabile Classe-Ponte Nuovo è stata al centro della commissione consiliare 1 dove è stata discussa la petizione presentata dal comitato cittadino della frazione ravennate. Sono due i problemi evidenziati dalla petizione: la mancanza di un percorso protetto per ciclisti e pedoni per un buon tratto di via Romea Vecchia e la mancanza di una illuminazione adeguata. Più probabile che questo secondo punto possa essere risolto per primo nei prossimi anni di fronte alle tante richieste di nuove piste ciclabili che in questo periodo stanno raggiungendo il comune di Ravenna.