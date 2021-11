L’Olimpia Teodora si unisce al cordoglio per la scomparsa di Gabriella Prati, che negli anni ’60 fu tra le artefici della Virtus, squadra che disputò quattro stagioni in Serie A e diede il via al fenomeno della pallavolo a Ravenna, poi sfociato nelle grandi vittorie dell’Olimpia Teodora.

Gabriella si è spenta ieri all’età di 83 anni. La salma è esposta alla camera mortuaria cittadina da dove d omani , sabato 20 novembre, alle 16, partirà per poi essere portata al cimitero monumentale di Ravenna per la tumulazione.