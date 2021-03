Angelini (Ausl Romagna): “Migliora la situazione dei contagi, ma siamo ancora in fase critica”

La situazione dei contagi in Romagna sta migliorando, ma non siamo ancora fuori dalla situazione critica. In collegamento oggi con il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, la direttrice del dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl Romagna, dottoressa Raffaella Angelini, ha fatto un bilancio dell’attuale situazione pandemica nei territori dell’azienda sanitaria unica romagnola. Il nuovo ritardo di consegne annunciato da AstraZeneca ha fatto spostare alla prossima settimana l’accelerazione prevista per la campagna vaccinale. Nel frattempo, però, il picco dei contagi sembra essere alle spalle. Per quanto riguarda i decessi, invece, purtroppo i numeri saranno statisticamente destinati a crescere ancora. La situazione complessiva tuttavia sembra in miglioramento. Ma è proprio questo il momento di non abbassare la guardia e mantenere alta l’attenzione. Nel frattempo, per venire incontro alle continue richieste di chiarimento da parte dei cittadini, l’azienda sta pensando di istituire un servizio apposito.