Appena terminata la riunione di coordinamento in Prefettura per lo sbarco della nave Sea Wacth 5 attesa a Ravenna non più Lunedì 11 marzo alle ore 10.00 ma nei giorni successivi come da comunicazioni pervenute da bordo nave alla Capitaneria di Porto causa condi meteo avverse. L’attracco sarà sempre alla banchina del Terminal Crociere di Porto Corsini.

I 51 migranti a bordo della nave sono 47 adulti uomini e 4 minori non accompagnati con le seguenti nazionalità: la maggior parte provenienti dalla Siria, Bangladesh, Egitto e Pakistan, gli altri da Eritrea Sudan e Marocco.

Saranno poi trasferiti con mezzi della Croce Rossa Italiana presso il Pala De Andrè a Ravenna, dove verranno effettuati tutti gli adempimenti sanitari e di polizia.

La salma del diciassettenne sarà trasferita all’obitorio e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I 51 migranti resteranno tutti in Emilia Romagna e saranno ripartiti tra le varie province secondo un piano che sarà definito nelle prossime ore.

Tutti gli allestimenti da parte della Croce Rossa Italiana, Servizi Sociali del Comune di Ravenna e Questura saranno predisposti tra e sabato e domenica prossima, domani verrà effettuato un sopralluogo tecnico al Pala De Andrè per definire tutti i dettagli tecnici.