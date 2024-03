Un piano per i giovani dalla Camera di Commercio di Ferrara Ravenna

Presentato a Ravenna il piano di rilancio dell’imprenditoria giovanile della Camera di Commercio di Ferrara Ravenna. Il centro studi ha evidenziato un forte calo della natività e della popolazione attiva nel lavoro delle due province e la Camera di Commercio mette in campo 1,5 milioni di euro in tre anni (implementabili con partnership) per rendere ulteriormente attrattibile il territorio e dare un impulso ad un problema sociale, sanitario ed economico. Negli ultimi 10 anni, Ferrara e Ravenna hanno perso il 26% della forza lavoro giovanile e un’impresa under 35 su quattro. Nel progetto il pieno sostegno delle istituzioni e dell’imprenditoria.