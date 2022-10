La Regione garantisca la piena sicurezza dell’impianto di rigassificazione a Ravenna nelle fasi di realizzazione, di collaudo e di esercizio.

A chiederlo, in un’interrogazione, è Silvia Piccinini (Movimento 5 Stelle) che ricorda come “fra le controdeduzioni pubblicate nelle pagine dedicate al procedimento unico all’interno del sito

istituzionale della Regione si trova anche la serie di documenti prodotti da SNAM il 27 settembre in

merito alle osservazioni di alcuni soggetti competenti in materia, che, pur concludendosi affermando che “le operazioni di collaudo sono svolte in conformità alle Normative Tecniche nazionali ed internazionali e tengono conto di tutti i parametri fisici coinvolti nel processo, in primis la dilatazione termica del fluido di collaudo rispetto alla tubazione collaudata” non fuga i dubbi rispetto alla coerenza fra le diverse soluzioni tecniche presenti nella documentazione progettuale”.