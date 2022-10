A farlo apposta un dejavù così ben architettato non sarebbe venuto. La Mernap Faenza infatti affronterà la prima trasferta del campionato di serie C1 sabato pomeriggio alle 18.30, e nell’occasione si recherà al ‘Palacinghiale’ di Ponte Rodoni per incontrare la X Martiri di Ferrara. Quello tra Faenza e Ferrara è un derby che si rinnova visto che le due squadre si erano già affrontate in serie D, nell’anno in cui il campionato fu sospeso in primavera a causa del covid.

In quel momento le due formazioni stavano dando vita ad un testa a testa per la promozione diretta alla categoria superiore (con la X Martiri in leggero vantaggio, nda), e nel novembre precedente proprio il pareggio per 2-2 nello scontro diretto del girone d’andata costò la panchina all’allora tecnico della Mernap Faenza. Dalla giornata successiva di quel campionato e fino ad oggi, i rossoneri sono poi stati guidati da Francesco Ghera che alla vigilia della trasferta ferrarese ha così commentato:

«Affrontiamo una squadra molto preparata e ben allenata – spiega mister Ghera –, con un organico formato da giocatori giovani e da altri di esperienza. Sicuramente sarà una bella partita e mi aspetto grande intensità dal primo all’ultimo minuto. In gare come queste sono i dettagli a fare la differenza, quindi dovremo essere bravi a mantenere la concentrazione per tutto il match»

Le due formazioni si presentano all’appuntamento con lo stesso obiettivo ma in circostanze differenti. I faentini infatti sono ancora imbattuti in campionato e con il morale altissimo, verosimilmente quindi saranno intenzionati a calare il tris di vittorie.

La X Martiri invece dopo aver vinto nettamente la prima gara contro il Montale ha collezionato due sconfitte nelle ultime due giornate e prevedibilmente tra le mura amiche vorrà invertire la rotta: «Ferrara avrà tante motivazioni, ma anche la mia squadra arriva a questa gara in buona condizione e sono certo che i giocatori daranno il massimo, perché un simile incontro è davvero stimolante – ha chiarito l’allenatore della Mernap -. Il nostro inizio di stagione è stato molto positivo e stiamo crescendo settimana dopo settimana per merito anche di uno spogliatoio molto unito. Sono molto contento del nostro percorso sino a qui, ora dobbiamo continuare a lavorare per trovare i migliori meccanismi di gioco».

Il programma della quarta giornata: X Martiri – Mernap; Calcio a 5 Forlì – Calcio a 5 Rimini; Futsal Sassuolo – Bagnolo Calcio a 5; Santa Sofia – Due G Futsal Parma; Polisportiva Villafontana – Montale Football Five. Riposa: Baraccaluga

Classifica: Mernap Faenza, Bagnolo Calcio a 5, Polisportiva Villafontana e Baraccaluga 6; Due G Futsal Parma e Calcio a 5 Forlì 4; X Martiri, Calcio a 5 Rimini, Futsal Sassuolo e Montale Football Five 3; Santa Sofia 0.