Torna il Bike to School per gli studenti delle scuole della Romagna Faentina. Questa iniziativa mira a premiare e incentivare gli studenti che scelgono mezzi di trasporto sostenibili per raggiungere la scuola, promuovendo così uno stile di vita più sano e rispettoso dell’ambiente.

Come Funziona?

Gli studenti iscritti, che nel periodo 3 aprile 2024 – 31 maggio 2024, utilizzeranno la bicicletta per effettuare i propri spostamenti, potranno accumulare chilometri e concorrere nella classifica di gioco. Saranno conteggiati solo i chilometri percorsi in bicicletta per qualsiasi tipo di spostamento, sia per andare a scuola che per raggiungere altre destinazioni, come sedi di attività sportive, ludiche, musicali, di svago, ecc.

Attenzione: a chi pratica il ciclismo come attività sportiva, non saranno conteggiati i km effettuati in allenamento ai fini delle premialità.

Premi e Riconoscimenti

Sono previsti premi per le classi e gli studenti classificati nelle prime posizioni e riconoscimenti per gli Istituti con i migliori risultati, secondo il seguente schema:

Categoria “Istituti di Istruzione Secondaria di Primo Grado”:

• Primo istituto classificato in assoluto: Targa ceramica

• Prima classe classificata in assoluto: Esperienza di gruppo per la classe

• Primi 3 studenti classificati per ogni Comune con Istituti scolastici aderenti: Card prepagate con vari importi

Categoria “Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado”:

• Primo istituto classificato in assoluto: Targa ceramica

• Prima classe classificata in assoluto: Esperienza di gruppo per la classe

• Primi 10 studenti classificati in assoluto: Card prepagate con vari importi

Cerimonie di Premiazione

L’erogazione dei premi a classi e studenti vincitori avverrà entro la fine dell’anno scolastico, ma le cerimonie ufficiali di premiazione si terranno durante la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, che si svolgerà dal 16 al 22 settembre 2024 alla presenza delle autorità locali e degli organi di stampa, per festeggiare insieme il successo dell’iniziativa e l’impegno delle giovani generazioni verso una mobilità più sostenibile.