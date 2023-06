Fondazione Flaminia intende ampliare il proprio gruppo di lavoro e indice un avviso di selezione per titoli e colloquio per l’attivazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 24 mesi a supporto delle attività del Tecnopolo, sede di Faenza, ricercando una figura di community manager che affiancherà il gruppo di lavoro di gestione del progetto e lavorerà in coordinamento e collaborazione con il Manager del Tecnopolo e la Referente del progetto.

Le candidature devono pervenire entro le 12:00 di lunedì 19 giugno, via mail o pec della Fondazione. L’avviso con maggiori dettagli è pubblicato sul sito del Tecnopolo: https://tecnopolo.ravenna.it/2023/06/05/avviso-di-selezione-per-community-manager/