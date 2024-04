Sabato 6 e domenica 7 aprile alle Artificerie Almagià di Ravenna tornano Garage Sale e la seconda edizione di Misto: il music market che non c’era, due appuntamenti a cura di Associazione Norma.

Sarà una due giorni ricca di opportunità e appuntamenti in cui al tradizionale market di Garage Sale, con esposizioni tra secondhand e moda sostenibile si affianca Misto, un vero e proprio spazio dedicato alla musica indipendente.

Molti saranno anche i nuovi appuntamenti in programma. Nel pomeriggio di sabato 6 aprile, dalle ore 15.30, torna Lab. Mini Garden, a cura di Sabina Morgagni in collaborazione con l’associazione Ortisti di Strada di Ravenna. Un laboratorio manuale che permetterà a bambini e ragazzi, dai 3 ai 13 anni, di creare mini giardini utilizzando materiali di scarto, promuovendo la consapevolezza ambientale e il valore del riciclo (iscrizione a offerta libera su WhatsApp al 334-6052337).

Domenica 7 aprile invece, dalle ore 11, saranno presenti le volontarie e i volontari del programma Nati per Leggere organizzato in collaborazione con il Servizio Biblioteche della Provincia di Ravenna, che intratterranno bambini e bambine dai 0 ai 6 anni con letture ad alta voce. A partire dalle ore 15 inoltre, il market, punto di riferimento per lo shopping etico e consapevole, diventa occasione di aggregazione anche per i più piccoli con Garage Sale Kids. Un mercatino dedicato a bambine e bambini in cui provare l’esperienza di regalare una nuova vita a qualcosa che non si utilizza più o che è stato realizzato con le proprie mani, così da sperimentare e imparare il valore del recupero e del riciclo.

La grande novità di questo secondo appuntamento primaverile riguarda il settore musicale. Garage Sale presenta infatti la nuova edizione di Misto: il music market che non c’era, il format dedicato alla musica indipendente e all’autoproduzione. Le Artificerie Almagià diventano per due giorni luogo di incontro per giovani band emergenti, etichette indipendenti, produttori di strumenti ed effetti DIY e collezionisti di dischi e vinili. Osservatorio della rete musicale e luogo privilegiato in cui le realtà e le persone che animano la filiera musicale indipendente del territorio ravennate possono darsi appuntamento.

Collocandosi temporalmente a una settimane dalla trentunesima edizione di Around The Rock, lo storico appuntamento annuale dedicato alle band emergenti di Ravenna, Misto sarà un’occasione per promuovere la rassegna, attraverso la voce dei suoi protagonisti, le band, che saranno presenti con le loro produzioni e il loro merchandise. Sarà anche fruibile una mostra interattiva, Thiscover, con le copertine dei dischi più iconici della storia della musica in realtà aumentata. In programma anche il ritorno del progetto fotografico I am a musician, che riprenderà vita grazie al fotografo ravennate Marco Parollo, pronto a ritrarre le band emergenti di oggi in un photo booth a tema, dal titolo I am a Musician Today. Gli appuntamenti non finiscono qui e completano il ricchissimo programma con alcuni talk e approfondimenti a partire da sabato 6 aprile dove alle ore 11 prenderà il via Talkaffee, un talk a tema musicale a cura di Coccirotti Aps. Domenica 7 aprile, alla stessa ora, l’area talk sarà invece dedicata all’intervista della critica d’arte Sabina Ghinassi a Tai Yuh Kuo del collettivo creativo milanese Alkanoids per indagare l’immaginario tra musica e realtà aumentata.

Nelle giornate di sabato e domenica Marco Linguerri, autore di podcast musicali, intervisterà diverse band ed artisti con un format divertente per scoprire storia, curiosità e idee dei musicisti del territorio e non solo.

Durante tutto il weekend non mancherà la selezione musicale che, come di consueto, accompagna Garage Sale, curata da Carolina Martines, Dj Fitness e Marina Meccanica.

Sarà inoltre presente un’area food truck curata da Teste Farcite con una proposta gastronomica originale come il croissant XXL, di produzione artigianale, declinato nelle versioni sia dolce che salato e Manicarretto specializzato in polpette per tutti i palati.

Garage Sale e Misto sono ideati da Norma Aps.

Il programma completo:

Sabato 6 aprile Garage Sale – OUTDOOR h. 10-19

Lab Mini Garden h. 15:30 a cura di Sabina Morgagni e Associazione Ortisti di Strada di Ravenna info & iscrizioni: whatsapp 334 605 2337

Misto: il music market che non c’era – INDOOR

h. 10-19 Mostra interattiva Thiscover Dischi in vinile + realtà aumentata a cura di Alkanoids e ARIA-THE AR PLATFORM

I am a Musician Today – photo booth a tema a cura di Marco Parollo Talkaffee, Dove ci porta la musica a cura di CocciRotti Aps h. 10:30 Rock’n Talk a cura di Marco Linguerri h. 15:30-18:00

Domenica 7 aprile Garage Sale – OUTDOOR h. 10-19

Letture Animate h. 11 a cura di NpL – Biblioteca Classense età: 0-6 partecipazione libera e gratuita

GS KIDS OUTDOOR h. 15-18 Misto il music market che non c’era – INDOOR h. 10-19

Mostra interattiva Thiscover Dischi in vinile + realtà aumentata a cura di Alkanoids e ARIA-THE AR PLATFORM

I am a Musician Today – photo booth a tema a cura di Marco ParolloTalk / Esperienze immersive: il nuovo immaginario tra musica e realtà aumentata. La critica d’arte Sabina Ghinassi in dialogo con Tai Yuh Kuo del collettivo creativo milanese Alkanoids h 11:00

Rock’n Talk a cura di Marco Linguerri h. 15:30-18