Sabato 9 novembre è in programma “Pedaliamo per Telethon”, raduno cicloturistico autogestito con finalità benefiche. Il ricavato sarà infatti interamente devoluto a Telethon per la ricerca sulle malattie genetiche.

Il ritrovo e le iscrizioni sono dalle 8 alle 11.30 al Centro tennis “Adriano Guerrini” (via Fulco Ruffo di Calabria 60). La quota di partecipazione è a offerta libera. La manifestazione avrà luogo anche in caso di maltempo.

L’evento è organizzato da Lugo per Telethon in collaborazione con Uisp, Centro Tennis “Adriano Guerrini” e Jammin Sport Cafè con il patrocinio del Comune di Lugo e dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Per ulteriori informazioni contattare il numero 333 2139517.