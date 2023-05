Prosegue la distribuzione del Kit di benvenuto per i nuovi nati I tuoi primi passi nel mondo, nell’ambito delle azioni Nati per Leggere curate dall’Istituzione biblioteca Classense.

Tutte le famiglie dei nuovi nati tra il mese di luglio e il mese di ottobre 2022 possono ancora ritirare il kit di lettura in una delle biblioteche del sistema urbano bibliotecario più vicina al loro luogo di residenza: Fuori legge di Piangipane, Ada Ottolenghi di Marina di Ravenna, Guerrini di Sant’Alberto, Omicini di Castiglione, Valgimigli di Santo Stefano e Casa Vignuzzi per tutta l’area urbana. Le biblioteche sono aperte regolarmente durante tutto il periodo delle festività.

Il kit di lettura, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna – settore patrimonio culturale – nell’ambito dei piani bibliotecari, per i nati dal mese di novembre è distribuito in occasione della prima vaccinazione utile attraverso il centro vaccinale grazie anche alla collaborazione tra il Comune e l’Ausl Romagna e alla preziosa disponibilità delle assistenti sanitarie.

Il kit contiene il libro in edizione speciale “Dalla Finestra” una storia di Emile Jadoul – Pulce editore, una bibliografia nazionale edita in esclusiva dai bibliotecari italiani dell’Associazione italiana biblioteche, un depliant illustrativo e una serie di segnalibri suddivisi per fascia di età unitamente alle agevolazioni economiche per le famiglie in servizi e prodotti per la prima infanzia e un opuscolo informativo di tutti i servizi educativi per l’infanzia.

In biblioteca le famiglie potranno trovare moltissimi altri libri e utilizzare la preziosa guida bibliografica per individuare le letture più adatte al proprio bambino.