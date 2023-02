“Nei primi 15 giorni circa, i 2 velocar hanno prodotto sanzioni per l’ammontare di 527.451 euro su un totale di 3.610 sanzioni; di cui quello installato sotto il “ponte rosso” ha prodotto circa il 70% del totale.

CONSIDERATO CHE:

E’ notizia che all’inizio del mese di febbraio il giudice di pace ha annullato il ricorso di una automobilista che aveva commesso 11 infrazioni al codice della strada per limite di velocità; Infrazioni rilevate dal velox installato sul “ponte rosso”.

Il 28 ottobre 2022, il velocar in questione è stato riposizionato in maniera da renderlo più visibile agli automobilisti, su indicazione della Prefettura.

L’art.24 comma 1, dello Statuto del Comune di Faenza prevede che I singoli assessori cessano dalla carica a seguito di revoca da parte del sindaco, che ne dà motivata comunicazione al consiglio comunale.

RILEVATO CHE:

Anche consiglieri di maggioranza ritenevano che la collocazione di tale velox non fosse del tutto a norma dichiarando: “«è necessario considerare la rimozione dei velox per non generare un danno, anche erariale nella peggiore delle ipotesi, per le casse del Comune».

SI CHIEDE AL SINDACO:

Di procedere con la revoca alle funzioni dell’assessore Massimo Bosi, per giusta causa e per un rischio comprovato di danno erariale.”