Sabato 18 febbraio, alle 9.30 nello splendido contesto del Teatro Rossini, “Il Bilancio del Comune in chiaro” è un momento attraverso il quale l’Amministrazione vuole proiettare Lugo oltre le difficoltà di una congiuntura non facile, per le famiglie come per gli enti locali.

“Il Bilancio è il documento più importante dell’Amministrazione ma la situazione che stiamo vivendo, al pari di quella dei cittadini, ci impone di ammettere che dopo molti anni siamo in una fase complicata. Non stiamo ricevendo nel modo adeguato contributi dal Governo e il rischio è che gli enti locali diventino esattori dello stato centrale – spiega il sindaco Davide Ranalli – . Proprio per questo puntiamo a coinvolgere al massimo la città, nelle sue varie articolazioni, perché le scelte siano le più condivise possibili”.

La mattinata prevede una serie di interventi e approfondimenti che prendono le mosse dal documento del Bilancio ma intendono affrontare anche una riflessione sulla situazione socio economica a Lugo.

L’introduzione alla mattinata è a cura del sindaco Ranalli che contestualizza l’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, alle associazioni del terzo settore, alle forze politiche, ai sindacati, alle associazioni di categoria, alle imprese, al mondo della scuola.

A seguire un’analisi del demografo e statistico Gianluigi Bovini che fornirà una lettura della città dal punto di vista sociale e economico analizzando punti di forza e opportunità che andrebbero colte per rafforzare Lugo e le sue potenzialità.

A partire dalle parole del dott. Bovini è in programma una tavola rotonda che ha il duplice obiettivo di riflettere sui tanti bisogni che questi tre anni hanno evidenziato. Dalla pandemia, alla crisi energetica con conseguente aumento dei costi di gas e energia elettrica, alla guerra, all’inflazione che è tornata a due cifre. Alla tavola rotonda sono previsti gli interventi di Massimiliano Fabbri, responsabile delle attività espositive del Comune di Lugo, del direttore della Caritas diocesana di Imola Alessandro Zanoni e della neo eletta vice presidente di Legacoop Romagna Romina Maresi.

Il sindaco Ranalli tornerà a prendere parola per spiegare gli investimenti e i progetti per la città, da quelli del PNRR a quelli che sono in preparazione.

La mattinata sarà conclusa dall’assessore al Bilancio della Regione Emilia-Romagna Paolo Calvano.