Sono diventati ufficiali i dati relativi ai collegi plurinominali. Ouidad Bakkali è stata quindi ufficialmente giudicata eletta alla Camera per il Partito Democratico insieme al capolista Andrea Gnassi. Un seggio alla Camera nel collegio ravennate anche al Movimento 5 Stelle, aggiudicato al capolista Federico Cafiero De Raho. De Raho, tuttavia, è stato eletto anche al plurinominale in Calabria, quindi dovrà scegliere quale seggio rappresentare. Nel caso l’ex magistrato scegliesse il collegio calabrese, si aprirebbero le porte per il parlamento per la seconda candidata nel listino ravennate, ovvero Marta Rossi.

Per quanto riguarda altri nomi noti del territorio, ottiene uno scranno in parlamento l’assessore forlivese Rosaria Tassinari (Forza Italia), un seggio per Lucia Borgonzoni (Lega) e un altro all’ex sindaco di Imola Daniele Manca (Pd).

Riconfermato grazie al plurinominale anche il senatore uscente del Movimento 5 Stelle Marco Croatti.