Esce di strada e finisce contro la recinzione di una casa

Grave incidente lunedì pomeriggio, intorno alle 19, in via 56 Martiri, tra Ponte Nuovo e Madonna dell’Albero. Un ragazzo di 26 anni è stato trasportato con il codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena dopo che l’auto che stava guidando è finita fuori strada. L’auto, una Peugeot 206, è andata a sbattere contro un terrapieno in cemento nel fosso a lato della strada, ribaltandosi, per poi finire ruote all’aria contro la recinzione di un’abitazione, investendo anche un palo della luce.

Non si conoscono ancora le cause che hanno portato all’uscita di strada e sulle quali dovrà fare luce la Polizia Locale di Ravenna.

Per estrarre il ferito dall’abitacolo, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Ravenna. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e l’auto medica.