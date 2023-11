Ogni giorno 90 chili di hashish dalla Spagna: un giro d’affari di 15 milioni di euro all’anno

Fiumi di hashish dalla Spagna e cocaina da fornitori albanesi. Emergono maggiori dettagli riguardanti l’operazione antidroga Family and Friends condotta dai Carabinieri di Cagliari, con arresti di cittadini albanesi e spagnoli per associazione a delinquere specializzata nel traffico di droga anche a Ravenna e Forlì-Cesena, oltre che in altre città d’Italia e ovviamente in diverse province della Sardegna. 29 i provvedimenti restrittivi. Circa 15 milioni di euro l’anno il giro d’affari gestito dall’organizzazione, con a capo tre persone con base a Cagliari, Quartu Sant’Elena e Sassari. Il leader di tutta la banda era Giovanni Portas, 42 anni, ipovedente, per questo finito ai domiciliari, ufficialmente occupato nel commercio di ortofrutta, che avrebbe ricevuto la gestione del traffico di droga direttamente da un altro boss malavitoso finito in carcere.