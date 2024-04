La penultima prova del campionato regionale giovanile, svoltasi domenica 14 aprile nella splendida cornice della Level 24 a Casalecchio di Reno, ha regalato soddisfazioni e punti pesanti, in ottica qualificazione ai campionati italiani, ai climber delle compagini della Carchidio Strocchi Faenza e dell’Istrice Ravenna.

Per i faentini spicca la medaglia d’oro di Viola Selle nella categoria U10F che bissa il successo della settimana scorsa in Lead sempre alla Level e, rispettivamente, il secondo ed il terzo posto nella categoria U16F per Ginevra Castellari e per Allegra Luccaroni. Con questi risultati Ginevra sale al secondo posto del ranking generale ipotecando il pass per i campionati italiani mentre resta in piena lotta anche Allegra che sale al quinto posto. Per i giallorossi dell’Istrice Ravenna secondo posto per Sara Strocchi (U18F), che ha già in tasca il pass per gli italiani in quanto atleta della nazionale italiana, e per Giulia Asirelli (U20F) che sale al quinto posto del ranking; terza posizione invece per Eva Mengoli, anche lei ammessa di diritto agli italiani in quanto atleta azzurra, e per Ludovico Ravaglia che ha fatto sognare con il miglior tempo in qualifica, ma si è poi dovuto accontentare della medaglia di bronzo a causa di un errore nella semifinale, raggiungendo comunque anche il terzo posto nel ranking generale.

Da menzionare infine i piazzamenti per Alice Caretta, Rebecca Tritella, Matilde Lanzoni, Silvia Zanchini, Rebecca Rizzo, Linda Ammendolea, Daniele Casadei, Luis Verna, Flavia Maiolani, Alice Berni, Penelope Accorsi, Francesco Pazzaglia, Gaia Randi, Caterina Pazzaglia (vincitrice nella precedente prova Lead) e Giorgio Chiari.