La “Primavera Musicale Doremi” di quest’anno si articola in una serie di serate tra aprile e giugno nel corso delle quali protagonisti saranno le ragazze e i ragazzi che frequentano i corsi della scuola comunale di musica di Bagnacavallo, gestita dall’associazione musicale Doremi.

Dopo l’anteprima di domenica 7 aprile a Traversara, giovedì 18 alle 20.45 nella Sala di Palazzo di piazza della Libertà si terrà la serata dal titolo “Pop & Rock”, dedicata alla musica d’insieme.

Gli appuntamenti proseguiranno, sempre a Palazzo Vecchio, già domenica 21 aprile alle 11 con “Primi passi”, dedicato ai protagonisti più giovani, poi lunedì 22 con “È Musica”, martedì 23 con “Sul pentagramma” e giovedì 24 con “Musica Maestro”, sempre alle 20.45.

A maggio, il Teatro Goldoni ospiterà il 29 “Sanremo Story” con l’Orchestra Doremi diretta da Alessandro Guidi e orario di inizio sempre le 20.45, mentre giovedì 30 alle 17.40 nel cortile della scuola, in via Togliatti 2, ci sarà “Aria di musica” con i bimbi del corso di propedeutica 5/6 anni.

Chiuderà gli eventi, il 21 giugno alle 21.30 in piazza della Libertà, la Festa della musica dove verrà proposto dai ragazzi del Progetto Band Doremi un omaggio a Bill Withers, Otis Redding e Sam Cooke dal titolo “Doremi fa soul”.

«L’iniziativa nel suo insieme ha lo scopo di far emergere l’impegno e la passione con cui allieve e allievi apprendono lo strumento – racconta Patrizia Betti, responsabile della scuola comunale di musica – e anche l’abilità da loro raggiunta nell’eseguire brani musicali, riuscendo a gestire l’emotività e trasmettendo al pubblico le emozioni che la musica crea in loro.

Il tutto non soltanto individualmente, ma anche in gruppo come dimostrano i progetti di orchestra e band.

Abbiamo chiamato l’appuntamento “Primavera Musicale Doremi” perché tutto il programma si svolge nel periodo della primavera e l’etimologia della parola ci rivela il senso di un nuovo inizio, di luce, di splendore, di nuova energia e creatività. Tutti elementi di cui abbiamo bisogno e che la musica può dare, che la musica sa dare.»

Tutti gli spettacoli sono con ingresso a offerta libera esclusi quelli del 29 maggio (5 euro, gratuito under 10) e del 21 giugno (ingresso gratuito).