Quando la musica incontra la solidarietà, l’arte sostiene il territorio e raddoppia il suo fascino espressivo: proprio come accadrà domenica prossima, 21 gennaio alle ore 17,00, presso il Teatro comunale Masini di Faenza, dove l’ensemble di archi della scuola di musica Sarti eseguirà una rassegna di brani dei compositori Vivaldi e Corelli, sotto la direzione del Maestro Paolo Zinzani.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Faenza, è nata da una comune intenzione di tutti i club service del territorio: Rotary Club Faenza, Rotary Club Castel Bolognese e Romagna Ovest, Lions Club Faenza Host, Lions Club Faenza Lioness, Lions Club Valli Faentine, Lions Club Valli del Senio, Round Table 38 Faenza, Club41 Faenza, ai quali si è unita anche l’associazione Cosmohelp.

Il ricavato dell’evento (ingresso ad offerta libera con minimo suggerito € 15 e gratuito per bambini di età inferiore a 10 anni) sarà devoluto a sostegno del reparto di Geriatria dell’ospedale di Faenza per l’acquisto di una macchina per realizzare ecografie.

Prevendita e prenotazione dei posti sono possibili presso le segreterie dei club indicati: in particolare la segreteria Rotary Club Faenza (indirizzo e-mail: segreteria@rotaryfaenza.org), la segreteria Lions Faenza Host (indirizzo e-mail: lionsfaenza@libero.it), la farmacia Torricelli e la farmacia Sansoni di Faenza. La vendita in loco sarà presso la biglietteria del Teatro Masini a partire dalle ore 15,30 del giorno del concerto.

I promotori dell’evento auspicano la massima partecipazione dei cittadini faentini e limitrofi.