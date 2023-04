Per un evento in programma al Rione Giallo, venerdì 21 aprile, dalle 18.30 alle 24, viene istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, eccetto i mezzi al servizio dell’evento, nell’area di parcheggio di via Bondiolo nella corsia lato Bologna e nei relativi box di sosta da 70 metri in direzione Firenze rispetto l’accesso del civico 59 fino al civico 85, eccetto gli ultimi 25 metri in direzione Firenze.