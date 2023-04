Il SAP, primo sindacato della provincia, da sempre segue con grande attenzione la situazione logistica e organica degli Uffici del territorio ravennate.

Con numerosi interventi e segnalazioni, negli anni, questa Organizzazione Sindacale ha evidenziato la costante perdita di risorse umane e anche oggi, con l’impegno di sempre, fa sentire forte la sua voce per segnalare la drammatica carenza di personale di cui soffre tutta la provincia di Ravenna, in maniera particolare la Questura.

Il problema riguarda tutti i settori, compresi i due commissariati distaccati.

Faenza, dove l’esiguo numero di ufficiali di Polizia Giudiziaria attualmente in servizio è già ora motivo di gravissima preoccupazione sia per i carichi di lavoro che gravano sul poco personale rimasto che per le conseguenti ricadute sull’organizzazione dei servizi, e Lugo, dove la situazione contingente ha causato l’impossibilità di garantire un continuo controllo del territorio h. 24.

Se si pensa che a tale situazione, nei prossimi mesi, si aggiungeranno altre uscite dovute ai pensionamenti, senza adeguati interventi correttivi, le condizioni degli uffici della Polizia di Stato di questa provincia diverranno ancora più gravi.

Alla fine del 2023 la Questura di Ravenna avrà perso complessivamente circa 20 unità alle quali, nel 2024, se ne aggiungeranno quasi altrettante.

E’ ovvio che il pensionamento riguarda prevalentemente tutte qualifiche apicali dei diversi ruoli della Polizia di Stato, punti di riferimento sia all’esterno che all’interno dell’Amministrazione, per cui all’ allarme determinato dal numero di coloro che andranno in pensione non può non aggiungersi la preoccupazione per la perdita di know-how e l’ inevitabile ricaduta che ciò comporterà nello svolgimento delle quotidiane attività di servizio.