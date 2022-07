Magliette Gialle anche quest’anno protagoniste dell’accoglienza dei turisti in città

Sono anche quest’anno fra i protagonisti dell’accoglienza turistica in città. Nell’estate della ripartenza, infatti, anche le Magliette Gialle di Lavori in Comune svolgono un ruolo centrale nei confronti di turisti italiani e stranieri. Il loro gazebo in Piazza del Popolo è sempre frequentato dai visitatori in cerca di informazioni sui monumenti e su come muoversi per il centro storico di Ravenna. Per i ragazzi, come sempre, un’esperienza formativa molto importante.