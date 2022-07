Nasce un comitato contro la pista ciclopedonale dei parchi Piani e Ferrucci

Nasce il comitato a tutela dei parchi Piani e Ferrucci. Già una sessantina i residenti che hanno aderito. La decisione di realizzare in mezzo al parco una pista ciclopedonale e la scarsa comunicazione da parte del Comune di Faenza non sono piaciuti ad alcuni residenti dell’area attorno a via Corbari ed è così nata la decisione di costituire un comitato a tutela della zona verde. Fermare infatti la ciclovia ormai è praticamente impossibile. Il cantiere ha già completato buona parte dei lavori e, quelli che il comitato considera danni al verde, sono già stati realizzati. 208 mila euro il costo del progetto, 180 mila euro il finanziamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.