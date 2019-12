Invasione di campo al PalaCattani: decine di peluche donati all’associazione Aiuto Materno

Invasione di campo di peluche domenica pomeriggio al PalaCattani durante la partita fra la Rekico e Giulianova Basket. Il pubblico ha infatti risposto all’appello della società faentina e al primo canestro della partita ha lanciato in campo i peluche che saranno donati all’associazione Aiuto Materno “Luisa ValentinI”: è il Teddy Bear Toss, evento solidale ormai diffuso nei campi di pallacanestro, che la Rekico ha voluto importare a Faenza come regalo di Natale verso le famiglie in difficoltà. Verso i tifosi e verso sé stessa, invece, è arrivato il regalo della vittoria sul campo nell’ultima partita dell’anno.