Cena Itinerante: il Distretto A cerca gli artisti da ospitare per la prossima edizione

La Cena Itinerante compie 10 anni. Quello che oggi viene denominato Distretto A Weekend nasceva infatti nel 2010 da un’idea di un gruppo di amici. Dopo il primo esperimento, negli anni si sono affiancati artisti, chef, produttori che hanno via via ampliato l’offerta delle iniziative in programma e così da una singola serata si è arrivati agli intensi 3 giorni di attività delle ultime edizioni. A maggio si terrà la 13^ edizione dopo i 16 mila visitatori dello scorso anno che hanno attraversato i 50 spazi coinvolti. Dalla prossima settimana sarà aperta la selezione per gli artisti mentre è già stata definita un’opera collettiva che verrà realizzata con poster sotto il coordinamento dell’artista romana Tracey Emme. Grande importanza verrà data ai temi ambientali con la scuola Pirazzini che realizzerà un video per i visitatori dove i bambini focalizzeranno l’attenzione sulla sostenibilità