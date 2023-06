In accordo con l’Azienda sanitaria della Romagna, il Comune di Faenza in questi giorni sta ultimando i trattamenti larvicidi nelle aree pubbliche urbane e il monitoraggio ed eventuali trattamenti nei fossi nel raggio di 3 chilometri dal centro urbano.

Per quanto riguarda le aree urbane private, nelle zone non colpite dall’alluvione, come previsto dall’ordinanza comunale (N.11/2023) i cittadini dovranno provvedere in autonomia ad eseguire i trattamenti larvicidi acquistando il biocida siliconico (Aquatain o similare) che viene venduto a prezzo calmierato nelle farmacie comunali della città. Nelle zone di Faenza colpite dall’alluvione, in questo momento i trattamenti larvicidi non hanno efficacia visto la non ricettività dei tombini e caditoie dovuta al fango. Il Comune, attraverso la ditta Sireb sta monitorando la situazione in stretto contatto con l’AUSL. Se sarà necessario, è solo previo avvallo dell’AUSL, si eseguiranno trattamenti mirati e puntuali con insetticidi per diminuire la presenza di zanzare adulte. Ne verrà comunque data opportuna e preventiva informazione.

Per quanto riguarda le aree agricole del forese, nelle zone non allagate i cittadini dovranno, come da ordinanza, provvedere al monitoraggio ed eventuali trattamenti nei fossi e maceri.

Per le zone del forese colpite dall’alluvione una ditta specializzata, dotata di un drone multispettrale sta effettuando ricognizioni sulle aeree ancora allagate e con acquitrini formatisi dopo l’evento metereologico. Contestualmente alla ricognizione la ditta, dietro autorizzazione del Ministero della Salute, effettuerà attraverso droni trattamenti a base di “Bacillus thuringensis Israelensis” per inibire la crescita delle larve di zanzara.