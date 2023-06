Importante traguardo per una cittadina massese, Ines Manzoni che il 15 maggio, giorno precedente alla recente alluvione, ha tagliato il traguardo dei 100 anni.

Festeggiata dal figlio Fausto che vive con lei, amici e vicini di casa, Ines ha ricevuto anche la visita del sindaco Daniele Bassi che l’ha omaggiata con un mazzo di fiori e una pergamena celebrativa.

Ines è una delle poche staffette partigiane ancora in vita. La sua attività al fianco di chi combatteva per riportare libertà e democrazia nel nostro Paese ha contraddistinto gli anni della sua giovinezza e ha sempre testimoniato con lucida fermezza quei momenti terribili per l’Italia e i nostri territori.

Ines Manzoni, rimasta vedova nel 1955, è nata e vissuta a Osteriola (alle porte di Massa Lombarda, in comune di Imola) per poi trasferirsi a Massa 66 anni fa.

Ha lavorato per molti anni presso le cucine dell’ex ospedale ed è conosciuta, rispettata e apprezzata da tutti coloro che la conoscono, per la sua correttezza e caparbietà che le hanno fatto superare con dignità tutte le avversità che la vita le ha posto di fronte.