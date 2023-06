Si svolgerà sabato 10 giugno alle ore 16 il torneo di beneficenza “Romagna Mia”, il quadrangolare di calcio che coinvolgerà le squadre di “Vecchie Glorie” di Cesena, Faenza, Forlì e Ravenna per aiutare le popolazioni colpite dall’alluvione.

La sede sarà lo stadio “Tullo Morgagni” di Forlì per una manifestazione che chiamerà in causa tanti giocatori che hanno scritto la storia dei club romagnoli come Massimo Agostini, Sergio Domini e Adriano Piraccini per i bianconeri, Cristian Cortini, Loris Poggi, Massimo Iacoviello, Marco Fontana e Daniele Mordini tra i manfredi, Marco Sozzi e Richard Vanigli per i galletti oltre a Massimo Gadda e Angelo Affatigato per i bizantini.

“L’idea di organizzare questo torneo – spiega l’organizzatore Franco Pardolesi – nasce dalla volontà di coinvolgere le squadre delle quattro città più grandi colpite dall’alluvione. Sarà una giornata all’insegna del divertimento con tanti volti noti del calcio romagnolo”. L’evento, che si avvale delle partnership di Teleromagna, Radio Studio Delta e del Club Forza Forlì sarà con ingresso a offerta libera e il ricavato sarà interamente devoluto alle persone e alle comunità colpite da alluvioni e frane.