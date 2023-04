Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 24 al 30 aprile 2023:

ARIETE

Durante questa settimana noterai che il tuo piano d’amore sarà più fruttuoso se lasci da parte i pregiudizi. A volte si catalogano le persone per prima impressione, e questa non è sempre una scienza esatta. Fermati a conoscere meglio, rimarrai sorpreso. Fai attenzione a quello che dici questa settimana al lavoro.

TORO

Durante questa settimana, sarebbe molto bello per te considerare come è la tua situazione sentimentale. C’è qualcosa dentro di te che chiede rinnovamento, ma hai paura di informarti. A livello professionale, devi cercare di risolvere, in modo costruttivo, qualsiasi controversia del passato. Migliorerà l’ambiente e ti sentirai più sollevato.

GEMELLI

Gemelli, in quest’ultima settimana di aprile, devi cambiare il tuo atteggiamento su come affronti i problemi. Sei così empatico che finisci per dimenticare te stesso, e questo non ti avvantaggia. Le stelle ti portano buone notizie al lavoro. Ed è che i tuoi progetti sono sulla buona strada e prenderanno un corso costante e fruttuoso per continuare a progredire.

CANCRO

Questa settimana sarà convulsa nelle emozioni. Non ti sentirai a tuo agio e avrai il miraggio che tutto va storto. Queste emozioni sono di solito un segno di cambiamento di ciclo, fai un respiro profondo e lasciati sentire. Nel lavoro ci sarà molto movimento. Sorgeranno cose che ti allontaneranno dalla tua tranquillità e avrai la sensazione di non aver ancora chiuso una cosa ed entra un’altra peggiore. Il riposo sarà molto importante per te da affrontare questa settimana.

LEONE

Per molti giorni non sarete in grado di godere delle cose buone perché sarete ancorati a gongolare per il male. Allontana questi sentimenti e lavora per attirare quelli buoni. Sarà una settimana fruttuosa per iniziare i progetti. Pertanto, se ne avevi in mente, avanzali il più possibile per raggiungere i tuoi obiettivi il prima possibile.

VERGINE

Le stelle indicano che potresti sentirti un po‘ demotivato all’inizio fino a metà della settimana. Ma grazie alla tua conoscenza di te stesso, sarai in grado di reindirizzarlo e ribaltare la situazione. Sarebbe bene che relativizzaste e doveste dare la giusta importanza ai problemi. Puoi massimizzare situazioni che in realtà non sono un grosso problema. Pertanto, cerca di mettere in equilibrio e dare un ordine e un peso ai problemi.

BILANCIA

La vostra coscienza deve essere in pace e calma. È importante bilanciare la tua vita interiore. Non importa quanto duramente cerchi di esercitare o avere uno stile di vita sano, se non ti prendi cura della tua coscienza, non sarai in grado di andare avanti. Non permettere a nessuno di manipolarti. Se hai bisogno di importi sul resto e mostrare i denti, fallo. Ma non lasciate che nessuno vi svaluti o cerchi di ingannarvi.

SCORPIONE

A volte ricordiamo il passato in un modo più dolce di quanto non sia in realtà. Fai attenzione questa settimana, perché potrebbe apparire qualcuno da un palcoscenico chiuso che ti destabilizza. Lo stress è il tuo peggior amico. C’è chi sa come gestirlo meglio, tuttavia non è il tuo caso. Cerca di anticiparti e organizzarti nel miglior modo possibile.

SAGITTARIO

Dovresti essere meno orgoglioso delle persone che ti circondano. Non ti piace l’eccessiva sincerità che ti fa sembrare vulnerabile. Tuttavia, devi imparare a ricevere le cose che ti dicono, soprattutto se provengono da persone che ti amano. Attenzione questa settimana con le questioni economiche, perché vorrai sfruttare la tua impulsività con certe questioni, e non ti si addice.

CAPRICORNO

Attenzione alle voci, Capricorno. Perché uno può destabilizzarti e farti passare una settimana terribile. Prova a verificarli avendo una conversazione o facendo ricerche da solo e, se non ti si adattano, rinnovali immediatamente. D’altra parte, il tuo livello professionale è abbastanza positivo. I bei momenti arrivano e le situazioni soddisfacenti anche nel tuo giorno per giorno.

ACQUARIO

A volte i tradimenti, anche se sono piccoli o che sono davvero incomprensioni che finiscono male, feriscono molto e destabilizzano le nostre emozioni. Questa settimana potrebbe essere il caso, quindi è meglio che tu ti prepari e sia consapevole di come affrontarlo. La creatività nel professionista ti catturerà. Cerca di liberare la testa da altre questioni quando la tua musa ti visita.

PESCI

Questa settimana devi essere calmo e paziente nelle tue situazioni d’amore. Le stelle mostrano che ci saranno giorni piuttosto intensi, quindi attirare la tranquillità sarà molto utile. Sul posto di lavoro, ci saranno momenti in cui dovrai prendere una decisione che non sarà equa. Devi scegliere se fare del bene solo a te stesso o se, al contrario, cercherai il bene comune anche se ciò significa che la tua situazione non è così vantaggiosa.

(Fonte: Paolo Fox, “L’oroscopo 2023”, Cairo Editore, novembre 2022)