Ecco le previsioni dell’Oroscopo per il mese di marzo 2024 secondo Paolo Fox, pubblicate nel suo ultimo libro:

Ariete

Questo mese potresti sentire una forte spinta verso il cambiamento. È il momento di mettere in atto nuovi progetti e di lasciare andare ciò che non ti serve più. Mantieni la tua determinazione e affronta le sfide con coraggio.

Toro

Marzo porta con sé opportunità di crescita personale e professionale. Sii aperto a nuove idee e esperienze. Concentrati sulla tua salute e sul benessere generale. Prenditi del tempo per rilassarti e rigenerarti.

Gemelli

Potresti sentirti incline a socializzare e connetterti con gli altri. Sfrutta al meglio le tue abilità comunicative e cerca di stringere nuove amicizie. Mantieni un equilibrio tra lavoro e vita personale.

Cancro

Marzo potrebbe portare cambiamenti significativi nella tua sfera emotiva. Concentrati sulle relazioni più importanti della tua vita e assicurati di comunicare chiaramente i tuoi bisogni. Prenditi cura di te stesso e pratica la gratitudine.

Leone

Sentiti liberamente creativo e motivato. Impiega questa energia per perseguire i tuoi obiettivi con determinazione. Mantieni la tua fiducia e non temere di mostrare la tua vera natura.

Vergine

Marzo potrebbe portare cambiamenti inaspettati nella tua vita professionale. Rimanete flessibili e adattabili alle nuove circostanze. Focalizzati sul miglioramento delle tue abilità e sulla gestione efficace del tempo.

Bilancia

Questo mese potresti sentirti incline a dedicare più tempo alla tua vita sociale e alle relazioni personali. Cerca di mantenere l’equilibrio tra le tue esigenze e quelle degli altri. Pensa tanto alla tua felicità e sul benessere complessivo.

Scorpione

Marzo potrebbe portare cambiamenti significativi nella tua vita finanziaria. Sii prudente nelle tue decisioni finanziarie e cerca di risparmiare per il futuro. Concentrati anche sul miglioramento delle tue abilità e conoscenze.

Sagittario

Il prossimo mese potresti sentirti dedito a esplorare nuove idee e filosofie di vita. Apriti a nuove prospettive e cerca di allargare i tuoi orizzonti. Mantieni un atteggiamento ottimista e cerca di trovare l’equilibrio tra avventura e responsabilità.

Capricorno

Marzo potrebbe portare cambiamenti nella tua vita amorosa e nelle relazioni. Mantieniti aperto e onesto nei confronti dei tuoi sentimenti e delle tue intenzioni. Concentrati sul consolidamento dei legami esistenti e sulla costruzione di nuove connessioni significative.

Acquario

Bisogna prestare tanta attenzione al proprio benessere emotivo e fisico. Prenditi del tempo per riflettere sulle tue esigenze e cerca di adottare abitudini più sane. Mantieni una mente aperta e sii disposto a esplorare nuove pratiche di guarigione.

Pesci

Marzo si aprirà a svariati momenti di introspezione e riflessione. Approfitta di questo periodo per esaminare le tue priorità e per fare le scelte migliori per il tuo futuro. Sii gentile con te stesso e cerca di ascoltare la tua voce interiore.

Fonte: (Paolo Fox, “L’oroscopo 2024”, Editore: RCS MediaGroup, novembre 2023)