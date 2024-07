Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 22 al 28 luglio 2024

Ariete

La settimana inizia con una quadratura di Marte e Saturno, che potrebbe generare alcune frustrazioni sul lavoro e nelle tue attività quotidiane. Ma ci sono anche buone notizione: il trigono del Sole con Giove offrirà una boccata d’aria fresca e nuove opportunità. Utilizza questa energia positiva per superare le difficoltà e per concentrarti su obiettivi a lungo termine.

Toro



Per il Toro, la settimana dal 22 al 28 luglio sarà influenzata dalla congiunzione di Venere con Saturno, che favorirà stabilità e riflessione profonda nelle relazioni personali e finanziarie. È un buon momento per risolvere questioni in sospeso e per rafforzare la tua sicurezza emotiva e materiale. Tuttavia, Urano in opposizione potrebbe portare imprevisti e cambiamenti.

Gemelli

I Gemelli vivranno una settimana stimolante grazie al sestile di Mercurio con Venere. Questo aspetto favorirà la comunicazione armoniosa e le relazioni sociali. Sarà un periodo eccellente per esprimere le tue idee e per stabilire nuove connessioni. La quadratura di Marte con Giove potrebbe causare eccesso di attività e stress. Cerca di mantenere un buon equilibrio tra lavoro e riposo

Cancro

La settimana sarà segnata da una forte opposizione tra Marte e la Luna nel tuo segno. Questo aspetto potrebbe portare tensioni e sfide personali. Sarà importante mantenere la calma e gestire le emozioni in modo costruttivo. La congiunzione di Venere con Nettuno offrirà momenti di intuizione e ispirazione, aiutandoti a trovare soluzioni creative.

Leone

Per il Leone, la settimana prossima sarà illuminata da una splendida congiunzione di Sole e Giove. Questo transito favorisce il successo e l’espansione in ambito professionale e personale. È un momento ideale per avviare nuovi progetti e per mettere in luce le tue qualità. Presta attenzione: la quadratura di Saturno potrebbe introdurre qualche ostacolo; affrontalo con determinazione e pazienza.

Vergine

La settimana per la Vergine sarà caratterizzata dal trigono di Mercurio con Urano, che stimolerà l’innovazione e la creatività. Sarai in grado di trovare soluzioni originali a problemi esistenti. Ma non è tutto oro ciò che luccica: la quadratura di Marte con Venere infatti potrebbe portare a tensioni nelle relazioni interpersonali. Cerca di comunicare con chiarezza e di gestire le divergenze in modo diplomatico.

Bilancia

Per la Bilancia, la settimana sarà influenzata dalla quadratura di Giove con il Sole, che potrebbe portare a conflitti o sfide nelle relazioni professionali e sociali. Tuttavia, il sestile di Venere con Marte offrirà sostegno e possibilità di riconciliazione. Approfitta di questo periodo per consolidare alleanze e per migliorare le tue connessioni sociali.

Scorpione

Il tuo segno sarà influenzato dalla congiunzione di Marte con Plutone, che porterà una potente carica di energia e trasformazione. È il momento ideale per affrontare cambiamenti e per rivitalizzare le tue ambizioni. C’è anche da considerare un ulteriore aspetto: la quadratura di Venere con Giove potrebbe causare qualche tensione nelle relazioni personali. Mantieni un atteggiamento costruttivo e riflessivo.

Sagittario

La settimana per il Sagittario sarà caratterizzata dalla quadratura di Giove con Mercurio, che potrebbe portare a malintesi o difficoltà comunicative. Tuttavia, il trigono del Sole con Urano favorirà la crescita personale e le nuove esperienze. Approfitta di questa energia per esplorare nuove opportunità e per arricchire le tue conoscenze.

Capricorno

Per il Capricorno, la settimana sarà segnata dalla quadratura di Saturno con Venere, che potrebbe portare a riflessioni e valutazioni approfondite nelle relazioni e nelle questioni finanziarie. Ma non c’è da temere: il sestile di Marte con Mercurio offrirà chiarezza e decisione. Usa questo tempo per consolidare le tue risorse e per affrontare le sfide con determinazione.

Acquario

L’Acquario vivrà una settimana stimolante grazie alla congiunzione di Urano con il Sole. Questo aspetto favorisce l’innovazione e l’ispirazione. Sarai in grado di realizzare progetti ambiziosi e di esprimere le tue idee creative. Mentre invece, la quadratura di Marte con Saturno potrebbe introdurre alcune limitazioni. Affronta queste sfide con flessibilità e adattabilità.

Pesci

Per i Pesci, la settimana sarà influenzata dalla quadratura di Nettuno con Mercurio. Questo aspetto potrebbe portare confusione e difficoltà nella comunicazione. Sarà importante dedicare del tempo alla riflessione e alla meditazione per chiarire i tuoi pensieri. Attenzione al trigono di Giove con Venere che offrirà opportunità di crescita personale e di sviluppo delle tue intuizioni.