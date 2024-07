Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 15 al 21 luglio 2024

Ariete

Single tenetevi pronti, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox sembra suggerire situazioni favorevoli in amore. Bene anche per chi è impegnato e per le coppie consolidate. Capitolo lavoro: ci sono degli ostacoli da superare, sempre se si ha la volontà di raggiungere determinati traguardi.

Toro



Questa settimana in arrivo può regalare grandi emozioni ai cuori solitari. L’oroscopo di Paolo Fox ci anticipa delle sfide di coppia che possono essere affrontate con coraggio. Lavoro? E’ meglio concentrarsi sui progetti più interessanti e ambiziosi.

Gemelli

Bisogna ritrovare l’equilibrio in amore, poi eventualmente prendere decisioni importanti. La riflessione è sempre cosa buona e giusta, specialmente per chi è in coppia. Nel lavoro può essere il momento di intraprendere nuove iniziative.

Cancro

Potrebbero esserci dei flirt in arrivo, che magari si trasformeranno in qualcosa di più concreto in arrivo. Chi ha una storia d’amore stabile può divertirsi col partner. Lavoro altrettanto stabile, molto più del passato.

Leone

L’oroscopo della settimana di Paolo Fox ci preannuncia giorni tranquilli insieme alla persona amata. Nel campo lavorativo è bene metterci del proprio per ottenere le soddisfazioni desiderate. Nuove opportunità finanziarie in arrivo?

Vergine

I nati sotto questo segno possono ricaricare le pile in vista del futuro. Amore ballerino tra disaccordi e malintesi. Nel lavoro occorre mantenere due ingredienti fondamentali: disponibilità ed empatia.

Bilancia

Settimana favorevole per riaprire il dialogo all’interno della propria famiglia e, soprattutto, per risolvere alcuni eventuali conflitti di coppia. L’oroscopo di Paolo Fox ci mette in guardia per quanto riguarda il lavoro: potrebbero presentarsi alcuni ostacoli, con conseguente ansia.

Scorpione

I single devono gestire da soli lo stress in eccesso di quest’ultimo periodo, mentre chi sta vivendo un amore è bene che tenga la calma nei momenti di difficoltà. Lavoro non in discesa, le difficoltà infatti sono dietro l’angolo, specialmente per chi desidera realizzare nuovi progetti.

Sagittario

L’oroscopo settimanale di Paolo Fox sembra suggerire cautela ai nati sotto questo segno, in particolar modo alle coppie. Per quanto riguarda i single, la flessibilità può essere una soluzione giusta. Sul fronte lavorativo occorre ricaricare le batterie, perché nuove sfide attendono il Sagittario.

Capricorno

E’ il momento propizio per attirare l’attenzione di una persona speciale e trovare le giuste soddisfazioni. Chi vive una storia d’amore è piuttosto sensibile. Per quanto riguarda il lavoro, la settimana entrante potrebbe portare novità interessanti.

Acquario

Il suggerimento di Paolo Fox è di riflettere molto attentamente prima di prendere delle decisioni importanti. Chi vive un amore può trascorrere giorni decisamente intriganti assieme al partner. Capitolo lavoro: buone notizie in arrivo secondo l’oroscopo.

Pesci

Secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, i single possono vivere situazioni molto interessanti. Chi è in coppia necessiterebbe di maggiore comprensione da parte del partner. Situazione lavoro: ritardi e ostacoli lungo la strada.