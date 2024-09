Le immagini della Pink Ranning contro la violenza alle donne. Battuto il record dello scorso anno, è stata un successo

Sono tantissime le persone che hanno partecipato alla quarta edizione della Pink Ranning. Anche quest’anno l’evento organizzato per dire “NO” alla violenza di genere ha invaso la Darsena di Città, con partenza nell’area antistante l’Autorità di Sistema Portuale. Un lungo fiume di persone con la t-shirt bianca dell’evento brandizzata Destauto, De Stefani e La Cassa di Ravenna S.p.A., ha colorato di gioia ed emozioni il percorso ponendo l’accento ancora una volta su un tema sempre molto sentito e d’attualità, purtroppo protagonista quotidiano nelle pagine della cronaca. Grazie all’intera città che ha risposto presente, quest’anno la Pink RAnning ha battuto ogni record arrivando a toccare quota di oltre 3000 partecipanti.

La splendida giornata di sole e la voglia di tante donne e uomini di far parte di un evento così significativo ha reso indimenticabile la manifestazione richiamando famiglie, giovani, camminatrici, camminatori e runner uniti contro la violenza.

Alla partenza anche una folta rappresentanza istituzionale, con il via dato dal Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, dall’Assessora alle Politiche e culture di genere Federica Moschini, dall’Assessore allo sport e turismo Giacomo Costantinie dalla Deputata Ouidad Bakkali.

Ancora una volta, Ravenna Runners Club e Linea Rosa confermano la loro solida sinergia nell’organizzazione di una manifestazione che ogni anno acquisisce sempre più importanza non solo sul territorio romagnolo.

“Questa quarta edizione della Pink Ranning è stata straordinaria. Anche grazie alla splendida domenica di sole – afferma Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club – la città ha risposto in maniera impeccabile superando il risultato degli iscritti della passata edizione. È stato bellissimo vedere come tantissime persone si sono volute riunire per lanciare in modo ancora più potente un messaggio attuale e dimostrare che si può contrastare un modo di pensare e di intendere i rapporti personali che oggi rappresenta un serio problema legato non a singoli episodi. Un ringraziamento particolare va come sempre a Linea Rosa perché tutto ciò che abbiamo fatto si basa su questo nostro connubio e sull’idea che possiamo portare avanti solo insieme”.

“Dal 1° gennaio al 25 settembre 2024, 361 donne si sono rivolte ai nostri tre centri di Ravenna, Cervia e Russi – commenta Alessandra Bagnara, presidente di Linea Rosa –. Tra queste, 20 sono state accolte in una delle nostre cinque case rifugio, insieme ai loro 18 figli e figlie. Attualmente, mentre siamo qui, 10 donne vivono con i loro figli nelle nostre strutture a indirizzo segreto: 7 sono minorenni, 3 maggiorenni. Oggi siamo qui per loro, per garantire a queste donne e ai loro figli un futuro libero dalla violenza. Grazie ai fondi raccolti negli anni durante la Pink RAnning, abbiamo potuto sostenere le attività sportive e ludico-ricreative di decine di ragazzi e ragazze ospiti di Linea Rosa. Quest’anno continueremo a farlo grazie al vostro supporto, ma ci impegneremo anche a estendere questo aiuto ai giovani delle frazioni colpite dall’alluvione. Crediamo fermamente che lo sport sia un diritto di tutti, uno strumento essenziale per crescere sani e con valori solidi.”

Obiettivo centrato quindi da Ravenna Runners Club, che in questa maniera si prepara nel miglior modo alla Esselunga Maratona di Ravenna Città d’Arte in programma il prossimo 10 novembre, e da Linea Rosa ODV il centro antiviolenza che opera da oltre 30 anni sul territorio romagnolo, nato ufficialmente proprio nel 1991 dalla volontà di un gruppo di volontarie determinate a combattere la violenza contro le donne.

La Pink RAnning 2024, realizzata in compartecipazione con l’Amministrazione Comunale, gode del supporto di numerosi sponsor, tra cui Destauto, De Stefani, La Cassa di Ravenna, RCCP, Famila, Sabbioni, ESP, Consar, Respecta, Axon, Assicura, Solfotecnica Italiana, Banca Generali, PiùMe, BCC Ravennate Forlivese e Imolese, Innova Global Service, Lions Club. Partner ufficiali sono Gamie, Singita, Soul Club, Idrogas, Cooperativa Spiagge Ravenna e AVIS mentre si confermano media partner dell’evento Publimedia e Radio Studio Delta. Un ringraziamento, infine, a collaboratori e volontari della Podistica Alfonsine, ADVS e Proloco di Punta Marina.