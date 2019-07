Per lavori alla rete del gas nei prossimi giorni sono previsti disagi alla viabilità in centro storico a Faenza.

L’area interessata, l’intersezione fra piazza San Francesco, via della Croce e via Marini, sarà infatti chiusa al traffico a partire da domani – mercoledì 3 luglio – fino a lunedì 8 luglio prossimo.

Sarà inoltre vietata la sosta di tutti veicoli in via della Croce, dal civico 51 fino a via Marini, e in piazza San Francesco, dal civico 18 al civico 24, con la sola eccezione del box per disabili all’angolo con via Cannone.

In via della Croce, ai soli residenti, sarà consentita la circolazione in doppio senso di marcia nel tratto compreso da via Sant’Ippolito a via Marini.

I lavori, eseguiti dalla ditta Veronese Impianti spa per conto di Italgas, dovrebbero concludersi nella giornata di lunedì 8 luglio prossimo.

Nelle strade interessate è già stata installata la relativa segnaletica informativa dei divieti.