A Ravenna nuovi 5 autobus a metano: migliorata l’accessibilità per i disabili e la videosorveglianza

Entrano in servizio 5 nuovi autobus a metano nella flotta di Start Romagna al servizio del bacino di Ravenna. I nuovi bus vanno a sostituire 6 mezzi a metano Euro II di vecchia generazione implementando ulteriormente la riduzione delle emissioni inquinanti. Sono 94 gli autobus in servizio nel comune di Ravenna, tutti a metano per quanto riguarda il servizio urbano, a gasolio per gli spostamenti fuori città. I nuovi 5 autobus miglioreranno inoltre la possibilità di accedere al servizio alle persone con disabilità e monteranno nuovi dispositivi di videosorveglianza, per garantire la sicurezza all’interno dei veicoli e monitorare quanto avviene in strada.