Al MIC di Faenza continua per tutto luglio “L’AperiGene 2024” (2° edizione): le interviste di Gene Gnocchi ai personaggi del mondo dello spettacolo in orario aperitivo.

DUltimi posti disponibili per giovedì 11 luglio per la serata che vede come invitati sul palco Linus e Nicola Savino. I due rappresentano la storia della radio italiana. Il Linus nazionale entra a Radio Deejay nel 1984 e dal 1991 conduce lo storico programma Deejay chiama Italia, affiancato dal 1997 dal Savino nazionale in un sodalizio lungo quasi 30 anni. Ogni giorno ci raccontano e si raccontano attraverso i microfoni, intrecciando musica, cultura, spettacolo, società, vizi e virtù di un mondo che cambia.

Venerdì 19 luglio Gene Gnocchi incontra Vladimir Luxuria, attrice, conduttrice, attivista politico con cui Gene Gnocchi affronterà temi attualissimi come l’identità di genere e tante altre storie divertenti della sua carriera. “La mia vittoria maggiore è che io non sono diventata ciò che mi hanno fatto” – ha affermato. E di vittorie nella sua vita ne ha avute tante: una su tutte è stata deputata della XV legislatura, durante il governo Prodi II diventando la prima persona transgender a essere eletta al parlamento di uno Stato europeo.

Purtroppo la serata insieme a Roberto Vecchioni del 25 luglio è già esaurita.

Dalle 17.30 con il biglietto si può visitare il MIC Faenza e la mostra di Gio Ponti.

Alle 18 aperitivo. Inizio spettacolo ore 19.

I biglietti sono acquistabili solo in prevendita sul sito del MIC www.micfaenza.org o in biglietteria del MIc.

Info: 0546697311, info@micfaenza.org

Gli AperiGene sono prodotti dalla Nando Eventi in collaborazione con il MIC di Faenza.