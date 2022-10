Venerdì 28 ottobre, alle ore 17.30, si terrà l’inaugurazione del dipinto di Salvo d’Acquisto realizzato dagli alunni della Scuola Secondaria di primo grado a lui intitolata e situata in Via Roma 7.

All’inaugurazione, oltre al Sindaco Bassi, saranno presenti il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, il comandante Provinciale dei Carabinieri Marco de Donno e la dirigente scolastica dell’istituto Francesco D’este.

Salvo D’Acquisto è stato un vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri e nel 1943 a Palidoro, all’età di 23 anni, si è sacrificato per salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe naziste nel corso della Seconda guerra mondiale. In particolare, si autoaccusò al posto di 22 innocenti, per un presunto attentato compiuto ai danni delle S.S.