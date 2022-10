Terminati i lavori sulla pavimentazione, sul murales, sul verde, sull’illuminazione e completata la tinteggiatura dei muri lato biblioteca, in questi giorni Piazzale Poggi vedrà il posizionamento dei portabiciclette e l’installazione delle fioriere che delimiteranno lo spazio del piazzale rendendolo di fatto pedonale. Prossimo passo prima della conclusione del progetto, prevista per la prossima primavera, la definizione degli arredi urbani più adatti per l’area oggetto di riqualificazione.

Piazzale Poggi fa parte di un contesto di rigenerazione urbana che, oltre alla rifunzionalizzazione dell’area, comprende la riqualificazione di due palazzi che si affacciano su di esso. Grazie a questi interventi il piazzale diventerà la porta d’accesso al centro storico di Castel Bolognese per chiunque deciderà di sostare in Piazzale Roma, area di sosta con oltre cento posti auto.

Mentre fino ad ora Piazzale Poggi era uno spazio urbano non definito e con una debole identità, grazie a questo intervento di rigenerazione urbana sta assumendo la forma di una piazza vera e propria. Un luogo pensato per l’incontro e la socialità, rinnovato ma con un occhio verso la storia del paese grazie alla pavimentazione che traccia il perimetro delle mura storiche del Castello e il murales raffigurante la Fonda.